التايجر يحتل صدارة أزياء صيف 2021

جدة - نرمين السيد - وتستعين الفتيات بموضة التايجر فى مختلف الملابس والإكسسوارات، حتى تحصل على إطلالة جذابة أنيقة.

وتختلف موديلات الفساتين المنقوشة بجلد النمر منها الموديلات الطويلة والقصيرة والتى بأكمام طويلة وغيرها بأكمام قصيرة.

وأشارت مجلة "Elle" إلى أن الفستان المزود بنقوش جلد النمر يمتاز بتنوع إمكانيات التنسيق، حيث يمكن تنسيقه مع بليزر وحذاء ذى كعب عال يكتسيان باللون الأسود للحصول على إطلالة أنيقة وفخمة تلائم العمل والمناسبات الراقية.

ولفتت المجلة إلى أنه لأجل الحصول على إطلالة أكثر جرأة وجاذبية يمكن تنسيق الفستان مع قطع ذات ألوان جذابة مثل الوردى أو الأصفر أو البنفسجى.