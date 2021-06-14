نشرة صباحك ومطرحك المرورية: زحام بمحور 26 يوليو أعلى ناهيا

جدة - نرمين السيد - قال محمد صابر، محرر الشؤون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، إن معدلات سير حركة السيارات اليوم الإثنين، يعد البدء الفعلى للحركة المرورية، وتتراوح بين 65 و70% على معظم المحاور المرورية.





وأشار صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، إلى أن هناك هدوءً نسبيا فى حركة المرور بجميع محافظات الوجه البحرى والقبلى والطرق المؤدية إليها.

وأوضح أن الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، تعمل على تصفية الكثافات بقطاعات الطرق الدائرية المؤدية إلى مداخل ومخارج القاهرة الكبرى، لوجود بعض الأحجام على عدد من القطاعات منها أعلى على والمرج والخصوص والمنيب.

وأضاف صابر أن إدارة مرور الجيزة، برئاسة اللواء محمد عامر، مدير الإدارة العامة للمرور بالجيزة، تتابع الحركة بشكل لحظى لمنع أى تكدسات، لذا تعمل الحركة المرورية هناك بشكل جيد، عدا منزل محور صفط ويفصل سلوك محور أحمد عرابى، ونصح بسلوك بعض المناطق منها شارع الدقى ومنزل شارع مراد.

كما لفت إلى أن هناك بعض الأحجام عند محور 26 يوليو أعلى منطقة ناهيا فى الطريق القادم من أكتوبر والشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان، لذلك يفضل سلوك محور روض الفرج.

أما فى محافظة القاهرة، فظهرت بعض الكثافات عند كوبرى الحدائق للقادم من الوايلى والزاوية ويفضل سلوك شارع مصر والسودان، مضيفا أن كوبرى سرايا القبة يعمل بشكل مرضى وطبيعى.

وبالنسبة للكبارى التى تنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة منها كوبرى الجلاء أو الجامعة تعمل بشكل جيد.