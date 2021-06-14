واتساب تطلق حملة عالمية بعد رد فعل عنيف على سياسة الخصوصية

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة "سكاى نيوز" البريطانية أن ذلك يأتى ذلك بعد أن قام التطبيق المملوك لـمنصة فيسبوك بتحديث سياسة الخصوصية الخاصة به مما أثار الارتباك والقلق لدى بعض المستخدمين.

وقالت المنصة إن الحملة مصممة لتأكيد "التزامها بالخصوصية".

وبدوره، اعترف ويل كاثكارت رئيس واتساب أن: "فكرة الحملة هى أننا سننقل للناس فوائد الخصوصية والتشفير بشكل مباشر ".

وتعرضت شركة واتساب لانتقادات وعمليات خروج جماعية للمستخدمين من التطبيق خلال الأشهر الأخيرة بعد إعلانه عن قواعد الاستخدام الجديدة.

وتم تفسير التحديث الذى أضافته الشركة فى منتصف مايو الماضى على نطاق واسع أنه يعنى مشاركة المزيد من البيانات مع شركة فيسبوك الشركة الأم لواتساب.

ورفضت واتساب هذا التفسير واعتبرته سوء فهم وأكدت مرارًا وتكرارًا أنه لن يكون هناك تخفيض لمستوى التشفير من طرف إلى طرف- والذى يمنع أيضًا الشركة المزودة للخدمة نفسها من الوصول إلى الرسائل والمحتوى.