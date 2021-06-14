مع اقتراب طرحه.. تسريبات تكشف مواصفات هاتف Realme X9 Pro

جدة - نرمين السيد - وكشفت تسريبات عن مواصفات هاتف ريلمى الجديد Realme X9 Pro، حيث يأتى بشاشة منحنية بقياس 6.55 بوصة من نوع AMOLED، وفقا لموقع "newsbytesapp".

وتدعم الشاشة جودة عرض +Full HD ، وتبلغ دقتها 1080 × 2400 بيكسل، بالإضافة إلى طبقة حماية Corning Gorilla Glass 5.

كما سيحتوى على كاميرا خلفية ثلاثية وللتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو، زودت ريلمى الهاتف بكاميرا من سونى IMX616 بدقة 32 ميجابكسل.

وسيأتى مقترنا بسعة تصل إلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائى رام، وما يصل إلى 256 جيجابايت من السعة التخزينية، ووسيضم بطارية بقوة 4500 ميللى أمبير فى الساعة تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 65 وات.

وأشارت التسريبات إلى سعر الهاتف والذى يصل إلى 470 دولار أى 7 آلاف جنيه مصرى، كما يأتى بأربعة ألوان منها الأبيض والمشمشى والرمادى