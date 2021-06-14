أجمل صور لـ الهندية سارة لورين

جدة - نرمين السيد - وحققت شهرة واسعة بعد ظهورها فى عرض الأزياء، التى عكست جمال ملامحها وأناقة ملابسها. ولم تكتفى بموهبتها فى مجال الأزياء بل انضمت أيضا إلى عالم التمثيل وقدمت الكثير من الأعمال الفنية المختلفة منها فيلم Kajraare. يذكر أن سارة لورين ولدت فى 11 ديسمبر 1985، وأقامت فى مومباى بالهند.

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