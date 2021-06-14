بولندا تستعين بمنجم ملح وتخصصه لمرضى كورونا

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جدة - نرمين السيد - ولجأت إلى استخدام منجم ملح، يعود زمنه إلى القرن الثالث عشر، والذى تبلغ مساحته 130 مترا تحت الأرض.
ويساعد منجم الملح مصابى كورونا فى التخلص من الأعراض المستمرة لديهم بعد شفائهم، من خلال ممارسة تمارين اللياقة البدنية فيه فى وسط أجواء حماسية ساحرة، وفقا لما جاء فى "رويترز".
ويعد منجم الملح "Wieliczka" هو أبرز أماكن الجذب السياحى فى بولندا، ويتميز بمصلياته المزخرفة تحت الأرض المنحوتة من الملح.
وأوضح الأطباء وفقا لرويترز، أن المناخ الجزئى فى المنجم، الذى يمتد حتى 327 مترا تحت الأرض، يساعد الأشخاص الذين يعانون من مشاكل فى الجهاز التنفسى.
وأشارت ماجدالينا كوسترزون، وهى طبيبة تعمل فى المنجم، أن مرضى الجهاز التنفسى يأتون إلى ذلك المنجم منذ القرن التاسع عشر، حيث ينزل المريض إلى البئر عبر مصعد ضمن مجموعات من 10 أو 15 شخصا ويمشون على طول أنفاق الملح متبعين مسارات كانت تسلكها القطارات فى الموقع.
وفور دخول غرفة بحيرة فيسيل البالغ ارتفاعها 15 مترًا والمجهزة بشرفات خشبية، يخضع المشاركون تحت إشراف طبيب إلى فحوص تنفس، لذلك تم تخصيصها للمرضى فى مرحلة ما بعد التعافى من كورونا.
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