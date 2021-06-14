وان بلس تستعد لطرح الجديد OnePlus Nord 2

جدة - نرمين السيد - وكشفت تسريبات أن "OnePlus Nord 2" سيأتى بشاشة من نوع AMOLED، وبقياس 6.43 بوصة، ويتميز بهيكله المقاوم للماء والغبار وواجهته الأمامية المحمية بطبقة من الزجاج المضاد للخدوش. ويعمل هاتف وان بلس الجديد بأحدث معالجات ميديا تك من نوع Dimensity 1200 5G، مدعما شبكات الجيل الخامس 5G، وفقا لموقع "trak". وسيحتوى هاتف OnePlus Nord 2، على نظام كاميرا خلفية ثلاثية تضم مستشعر أساسى بدقة 50 ميجابيكسل إلى جانب مستشعرات ثانوية بدقة 8 ميجابيكسل و 2 ميجابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل تعمل مع خاصية التعرف على الوجه.

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