خبيرة تكشف عن عادات يومية تسبب ظهور حب الشباب

جدة - نرمين السيد - وأوضحت خبيرة التجميل باولا بليك، أن حب الشباب والتهاب فى الغدد الدهنية وبصيلات الشعر، وهو مرض جلدى بكتيرى تظهر فيه القروح بما فى ذلك نتيجة لنقص الفيتامينات مثل فيتامين د و فيتامين ب وفيتامين سى.
وأشارت باولا إلى عادات يومية تتسبب فى ظهور حب الشباب، وفقا لموقع "walla"، منها:
-كريمات التجميل الدهنية:
تتسبب فى حدوث مشكلة انسداد للغدة الدهنية، لذا فإن إضافات المواد الكيميائية ذات السمك والملمس الدهنى تسرع من ظهور حب الشباب.
-الإفراط فى غسل البشرة:
ينتج عن الإفراط فى غسل البشرة تهيج الجلد وزيادة إفرازات المسام الدهنية وزيادة حب الشباب.
-الأطعمة الحارة والمسكرات:
تفاقم حب الشباب يمكن أن يحدث بعد تناول الأطعمة الغنية بالتوابل والأطعمة الدهنية وخصوصا بعد تناول المكسرات أو غيرها من الأطعمة الغنية بالأملاح.
-نقص الفيتامينات:
يمكن أن يؤدى نقص فيتامين "ب" إلى تفاقم ظهور القروح، ويعانى الأشخاص وخصوصا الشباب أحيانا من فقر الدم الناجم عن نقص الحديد أو فيتامين ب 12.
-هرمونات كمال الأجسام:
يؤدى استخدام هرمونات النمو لبناء كتلة عضلية أكبر إلى اختلال التوازن الهرمونى فى الجسم وزيادة إفراز مواد من بصيلات الشعر وزيادة أو تكوين حب الشباب.
-شعر الرأس الغير نظيف:
نصحت بتجنب الجل أو أى مادة دهنية على الشعر حتى لا تتسبب فى انسداد الغدد الدهنية.
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