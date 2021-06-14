خبيرة تكشف عن عادات يومية تسبب ظهور حب الشباب

جدة - نرمين السيد - وأوضحت خبيرة التجميل باولا بليك، أن حب الشباب والتهاب فى الغدد الدهنية وبصيلات الشعر، وهو مرض جلدى بكتيرى تظهر فيه القروح بما فى ذلك نتيجة لنقص الفيتامينات مثل فيتامين د و فيتامين ب وفيتامين سى.

وأشارت باولا إلى عادات يومية تتسبب فى ظهور حب الشباب، وفقا لموقع "walla"، منها:

-كريمات التجميل الدهنية:

تتسبب فى حدوث مشكلة انسداد للغدة الدهنية، لذا فإن إضافات المواد الكيميائية ذات السمك والملمس الدهنى تسرع من ظهور حب الشباب.

-الإفراط فى غسل البشرة:

ينتج عن الإفراط فى غسل البشرة تهيج الجلد وزيادة إفرازات المسام الدهنية وزيادة حب الشباب.

-الأطعمة الحارة والمسكرات:

تفاقم حب الشباب يمكن أن يحدث بعد تناول الأطعمة الغنية بالتوابل والأطعمة الدهنية وخصوصا بعد تناول المكسرات أو غيرها من الأطعمة الغنية بالأملاح.

-نقص الفيتامينات:

يمكن أن يؤدى نقص فيتامين "ب" إلى تفاقم ظهور القروح، ويعانى الأشخاص وخصوصا الشباب أحيانا من فقر الدم الناجم عن نقص الحديد أو فيتامين ب 12.

-هرمونات كمال الأجسام:

يؤدى استخدام هرمونات النمو لبناء كتلة عضلية أكبر إلى اختلال التوازن الهرمونى فى الجسم وزيادة إفراز مواد من بصيلات الشعر وزيادة أو تكوين حب الشباب.

-شعر الرأس الغير نظيف:

نصحت بتجنب الجل أو أى مادة دهنية على الشعر حتى لا تتسبب فى انسداد الغدد الدهنية.