للسنة الخامسة على التوالى.. محمد الاسم الأكثر شيوعا فى بريطانيا

جدة - نرمين السيد - كشف موقع الأبوة والأمومة Baby Center، بحسب موقع "لوندرا جازيت"، أنه بينما كانت Lily تتسلل إلى مخطط أسماء الفتيات لسنوات، فقد احتلت المركز الأول فى المملكة المتحدة، مما يثبت شعبية الاسم الذى اختاره الأمير هارى وميجان ماركل لطفلهما الثانى.
شارك موقع المملكة المتحدة على الإنترنت مع The Mirror أكثر 100 خيارًا شيوعًا من العام الماضى حتى الآن باستخدام بيانات من آلاف الآباء الذين زاروا الموقع لتسجيل أسماء أطفالهم.
وقالت سارة ريدشو ، مديرة التحرير فى BabyCentre: "اكتسحت ليلى لتتولى التاج، أما إليزابيث ، الاسم الذى ألهم اختيار ميجان وهارى، فهو إدخال جديد.
وبالنسبة للأولاد، للسنة الخامسة على التوالى ظل محمد فى صدارة قائمة الأولاد الصغار بينما تشبث نوح بالمركز الثانى واحتل أوليفر المركز الثالث لمدة عام آخر.
فيما يلى أهم 5 أسماء للفتيات:
1- ليلى
2- إميليا
3- صوفيا
4- أوليفيا
5- أفا
فيما يلى أهم 5 أسماء للفتيان:
1- محمد
2- نوح
3-أوليفر
4- ثيو
5- جورج
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