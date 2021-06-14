نيوزيلاندا.. نبات منزلى يباع بـ19 ألف دولار

جدة - نرمين السيد - وبحسب موقع سى إن إن، فإن النبتة التى تسمى "رافيدوفورا تتراسبرما" تضم تسع أوراق تم بيعها فى دار مزادات "تريد مى"، بنيوزيلاندا بسعر 19.297 دولارا أمريكيا.

وقالت المتحدثة باسم "تريد مى" ميلى سيلفستر، بحسب "سبوتنيك"، إنها تعتبر أغلى نبات منزلى تم بيعه على الإطلاق، فى موقع المزاد.

وأكدت أن البيع لم يكن سهلا، وإنما شهد منافسة محتدمة فى الدقائق الأخيرة للمزاد، بعدها حصل على أكثر من 102 ألف مشاهدة وأكثر من 1.600 قائمة مراقبة، والتى توضح مدى عشق الناس للنباتات المنزلية، حسب تعبيرها.

وبالنسبة لنبات "رافيدوفورا تتراسبرما" فإنه نبات أبيض نادر الوجود، يحتوى على 8 أوراق مع وجود جزء تاسع على وشك نزع التجعيد، ويتميز بأن كل ورقة لها تلون ممتاز كما هو الحال مع الجذع، وهى متجذرة جيدًا فى وعاء 14 سم، وموطن هذه النبتة هى تايلاندا وماليزيا.