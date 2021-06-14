إيلون ماسك يعرض آخر منازله للبيع

جدة - نرمين السيد - عرض الملياردير الأمريكى، إيلون ماسك، الاثنين، بيع آخر المنازل التى يمتلكها، بعد أسبوع من تقرير كشف بأنه وسواه من المليارديرات الأمريكيين يدفعون ضرائب دخل قليلة أو لا يدفعون أصلا لسنوات عديدة.





وبحسب "سكاى نيوز"، كتب الرئيس النتفيذى لشركة "تيسلا" المتخصة فى صناعة السيارات الكهربائية: "قررت بيع آخر منزل لى.. إنه بحاجة إلى عائلة كبيرة لكى تعيش فيه.. إنه مكان خاص".

وكان ماسك قد غرد فى وقت من يونيو الجارى بأنه لا يملك سوى منزل فى مدينة سان فرانسيسكو، مشيرا إلى أنه يؤجره للمناسبات.

وقال إنه فى حال باعه، فإن سيستخدم على نطاق أقل، ما لم تشتريه عائلة كبيرة، الأمر الذى قد يحدث يوم ما.

وقبل عام، أعلن مالك شركة "تيسلا" خطة لبيع كل منازله ومعظم ممتلكاته، باعتبار ذلك وسيلة للرد على الانتقادات التى تطال ثروته، فق وكالة "بلومبرج" الاقتصادية الأمربكية.

وفى غضون يومين، طرح اثنين من ممتلكاته فى كاليفورنيا للبيع.

وكان موقع "برو بابليكا" الاستقصائى قد كشف، الأسبوع الماضى، أن إيلون ماسك، ومالك موقع "أمازون" جيف بيزوس، والملياردير المعروف، وارن بافيت، دفعوا قليلا من ضريبة الدخل مقارنة بثرواتهم الضخمة.

واعتمد التحقيق الصحفى على مجموعة من بيانات خدمة الإيرادات الداخلية حول الإقرارات الضريبية لآلاف من أغنى الأمريكيين.

وبحسب التحقيق، لم يدفع إيلون ماسك أى ضرائب على الدخل الفيدرالية فى عام 2018، ودفع أقل من 70 ألف دولار فى عامى 2015 و 2017.