تقنيات الذكاء الصناعى تراقب مستعمرات الطيور فى جزر فوكلاند

جدة - نرمين السيد - استخدم باحثون فى جامعة ديوك الأمريكية وجمعية المحافظة على الحياة البرية "وايلد لايف كونسفريشن سوسيتى" فى الولايات المتحدة منظومة للذكاء الصناعى تعتمد على معادلة خوارزمية للتعلم العميق لتحليل أكثر من 10 آلاف صورة التقطت بواسطة طائرات مسيرة لمستعمرات مختلفة للطيور البحرية على جزر فوكلاند قبالة سواحل الأرجنتين.





ومن المعروف أنّ جزر فوكلاند تضمّ أكبر مستعمرات فى العالم لطيور القطرس أسود الحاجب، وثانى أكبر مستعمرات للبطاريق الصخرية الجنوبية، كما تستوطنها مئات الآلاف من الطيور فى مجموعات كثيفة العدد. وبحسب "الشرق الأوسط"، استطاعت منظومة الذكاء الصناعى التعرف على طيور القطرس وإحصائها بدقة بلغت نسبتها 97 فى المائة، كما أحصت طيور البطريق بدقة 87 فى المائة، وكانت نتائج منظومة الذكاء الصناعى قريبة من عمليات الإحصاء البشرية بنسبة 5 فى المائة فى 90 فى المائة من الحالات. وجمعت المنظومة أعداد الطيور التى تظهر فى جميع الصور حتى تتوصل فى نهاية المطاف للعدد الصحيح للطيور فى المستعمرات محل الدراسة.

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