بعد موجة من الانتقادات.. واتساب تطلق حملة للإعلان عن تشفير البيانات

جدة - نرمين السيد - وانطلقت حملة الشركة اللملوكة لـ "فيسبوك"، أمس الاثنين فى بلدين يمثلان أهم أسواقها وهما بريطانيا وألمانيا.

وتتمثل الحملة فى مقاطع فيديو قصيرة توضح الشركة من خلالها المحتوى المرسل عبر تطبيق المحادثات "واتساب" يمكن قراءته بواسطة المستخدمين المعنيين فقط، وذلك بفضل التشفير من طرف إلى آخر (المرسل والمتلقي).

وواجهت الشركة خلال الأشهر الأخيرة، موجة كبيرة من الانتقادات، كما تعرضت لعمليات خروج جماعية من قبل المستخدمين، بعد إعلانها عن قواعد الاستخدام الجديدة.