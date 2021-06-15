نشرة صباحك ومطرحك المرورية: زحام بمحور 26 يوليو أعلى ناهيا للقادم من أكتوبر

جدة - نرمين السيد - وكشف صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، إلى أن هناك هدوءً نسبيا فى حركة المرور بجميع محافظات الوجه البحرى ومحاورها الداخلية وأيضا محافظات الوجه القبلى والطرق المؤدية إليها.

وأشار إلى أن الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، تعمل على تصفية الكثافات بقطاعات الطرق الدائرية المؤدية إلى مداخل ومخارج القاهرة الكبرى، لوجود بعض الأحجام عند مناطق الأعمال فى عدد من القطاعات منها أعلى الخصوص والمرج للمتجهين إلى نفق السلام والبساتين للقادمين إلى منزل الأوتوستراد.

وأوضح صابر أن إدارة مرور الجيزة، برئاسة اللواء محمد عامر، مدير الإدارة العامة للمرور بالجيزة، تتابع الحركة بشكل لحظى لمنع أى تكدسات، لذا تعمل الحركة المرورية هناك بشكل جيد، عدا منزل محور صفط ويفضل سلوك محور أحمد عرابى، عند محطة مترو الجامعة، ونصح بسلوك بعض المناطق منها شارع الجامعة ومنزل شارع مراد.

كما لفت إلى أن هناك بعض الأحجام عند محور 26 يوليو أعلى منطقة ناهيا فى الطريق القادم من أكتوبر والشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان، لذلك يفضل سلوك محور روض الفرج.

أما فى محافظة القاهرة، فظهرت بعض الكثافات عند هيئة المعونة الأمريكية للمتجهين إلى المعادى لوجود سيارة معطلة هناك، وكوبرى الحدائق للقادم من الوايلى والزاوية ويفضل سلوك شارع مصر والسودان.

وبالنسبة للكبارى التى تنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة منها كوبرى الجلاء أو الجامعة تعمل بشكل جيد.