بعد تصدره تويتر.. أحمد يونس لمتابعيه: دمتم متصدرين يا أحلى صبحاوية

جدة - نرمين السيد - وعلق الإعلامى أحمد يونس على تصدره تويتر، وقال: "اصحى وفوق مع يونس التريند الأول فى مصر على تويتر.. دمتم متصدرين يا أحلى صبحاوية".

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج معلقين: "رقم واحد كالعادة"، "صوت يونس الوحيد اللى مصبرنى"، "اصحى وفوق أحمد يونس فوق".

وقدمت حلقة اليوم الثلاثاء من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة التاسعة صباحا.