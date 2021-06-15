أزياء جديدة لحفل الخطوبة .. بدلا من الفساتين

جدة - نرمين السيد - وهناك بعض الأفكار الغير تقليدية التى تستعين بها الفتيات بدلا من فساتين الخطوبة، منها:

-البدل البيضاء:

تساهم تلك الإطلالة فى جذب الأنظار حولها وخصوصا إذا كان الجزء العلوى منها من الدانتيل، الذى يرمز إلى الأناقة، مع حذاء ذو كعب عالى ملون.

-البليزر الفستان:

يعد هو خيار فريد من نوعه لتلك المناسبة، فهو يزيد من إطلالة مرتديته نعومة وأناقة، كما يمكن ارتداء حذاء كعب أبيض.

-إطلالة من الستان:

يمكن ارتداء طقم من الساتان، مثل بنطلون وبلوزة، لكن يجب أن يكون البنطلون يحتوى على لمسة مختلفة، مثل شق جانبى أو أى شىء آخر يجعله بارزًا، أو يمكنك اختيار تنورة قصيرة أو طويلة مع بلوزة ذات أكمام منفوخة أو منسدلة مع كعب بلون محايد.

-الجمبسوت:

يتناسب ذلك الخيار مع البعض لكونه يممنح مرتديته الشعور بسهولة الحركة.

-تنانير ماكسى مع كروب توب:

تستعين الفتيات بتلك الموضة من خلال اختيار تنورة طويلة من التل السادة أو المرصع ونسقيها مع كروب توب من نفس الخامة أو من الدانتيل.

-كروب توب مع بنطلون عالى الخصر:

فإن ارتداء البنطلونات عالية الخصر وتوب قصير يعد خيارًا جيدًا، هذه نظرة أنيقة للغاية، حيث يمكن اختيار بلوزة بسيطة أو واحدة بها القليل من الدراما، مثل الأكمام المنتفخة مع كعب أبيض أنيق.