لمنع مضايقات المستخدم.. تويتر يختبر ميزة جديدة

جدة - نرمين السيد - وكشفت تقارير صحفية أن ميزة تويتر الجديدة تعمل على منع عمل إشارة للمستخدم فى التغريدات، حتى لو كانت تغريداته الشخصية، وفقا لموقع "إنجادجيت".
وتستهدف تويتر من خلال تلك التقنية منع المضايقات التى تحدث فى التغريدات للمستخدم الذى لا يريد أن يتم الإشارة إليه حتى لا يراه أحد من متابعيه.
وتعمل تلك التقنية على أن يتم إخطار المستخدم قبل أن يتم الإشارة إليه فى أى تغريدة، وفى حال سماحه بالإشارة إليه يتم نشرها، وإلا يتم نشر التغريدة محذوف منها الإشارة غير المرغوب فيها.
ولتفعيل تلك الميزة يجب على المستخدم اختيارها من خلال الإعدادات، ولكنها لم تطرح حاليا لكونها تحت الاختبار.
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