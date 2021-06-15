أناقة وجمال.. أبرز أزياء الروسية إيرينا كوليكوفا

جدة - نرمين السيد - ولدت الروسية إيرينا كوليكوفا فى 6 أغسطس 1991 فى سلوبودسكوى، ولمع اسمها بين عارضات الأزياء حتى أصبحت واحدة من أشهرهن. تم اكتشاف إيرينا فى مطعم موسكو والممثلة ليف تايلر، لتدخل عالم الموضة وتظهر فى الكثير من عروض الأزياء، وعلى أغلفة المجلات العالمية. وتحرص الروسية إيرينا كوليكوفا على مشاركة متابعيها أبرز إطلالاتها اليومية، والتى تنال إعجابهم لأناقة ملابسها وجمال ملامحها.

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