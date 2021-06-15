صور- قرية الأعلام.. أنامل ذهبية صنعت من الفيوم مركزا عالميا لمنتجات الخوص

جدة - نرمين السيد - بأنامل ذهبية، تعمل نساء القرية على إنتاج شنط، وأطباق، وقطع ديكور، وغيرها تلفت الأنظار، وتجذب السياح من مختلف الأنحاء، فى مشهد يؤكد عظمة المرأة المصرية، وحرصها للحفاظ على موروث أجدادها.

وتتخذ فتيات القرية تحديدًا من تلك الصناعة سبيلًا لتجهيز أنفسهن للزواج، بينما تحرص الأمهات على تعليم أطفالهم مهارة إنتاج تصميمات مختلفة من الخوص، منذ الصغر، نظرًا لصعوبة المهنة التى تحتاج لصبر طويل، وإتقان.

وعلى عكس كثير من شباب مجتمعاتنا العربية، الذين ينددون بقلة الوظائف، لم ينتظر شباب القرية العالمية، إعلانًا عبر منصة أو صفحة ما، ليلتحقوا بوظيفة، بل حولوا قريتهم إلى مصنع يأتيه التجار من كل مكان لشراء منتجاتهم، وبالتالى تعتبر نسبة البطالة فى "الأعلام" منعدمة.

مع ذلك يبقى التعليم فى الجامعات هو الهدف الأساسى لأهل القرية، بجانب إتقان مهنة الأجداد، والذين أكدوا لـ دوت الخليج، أنهم لن يتخلوا أبدًا عن تلك المهنة التى وضعتهم على خريطة التجارة العالمية.