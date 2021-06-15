إنفوجراف.. 10 نصائح لحماية حسابك على فيسبوك من الاختراق

جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى، 10 نصائح تحميك من اختراق حسابك على "فيسبوك".

ولحماية حسابك عبر "فيسبوك" يجب عدم النقر على الروابط المشبوهة، وأخذ الحذر من رسائل التصيد ورسائل البريد الإلكترونى، مع تجنب علومات تسجيل الدخول على الهواتف الذكية والمتصفحات.

وعند إدخال كلمة المرور يجب استخدام المزيج بين الأحرف والأرقام، ويفضل إخفاء المعلومات الحساسة مثل أرقام الهواتف وعنوان البريد الإلكترونى من الجمهور على فيسبوك.

ولا يجب إدخال بيانات اعتماد تسجيل الدخول الخاصة بالمستخدم فى التطبيقات أو المواقع الغير موثوق بها، مع تجنب ستخدام فيسبوك عبر الشبكات العامة وأجهزة الكمبيوتر المشتركة.