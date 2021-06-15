بسبب تحديثات أبل وجوجل.. إعادة النظر فى طريقة صناعة الإعلانات

ونقلت شبكة "سى إن بى سى" الأمريكية، اليوم، الثلاثاء، عن ليفى أن التغييرات التى طرأت على نظام آى أو إس للهواتف الذكية ومتصفح الويب جوجل كروم تعنى أن المعلنين مضطرون إلى إعادة النظر بالطريقة التى يعملون بها.
وبدأت آبل هذا العام بإجبار مطورى التطبيقات عبر منصاتها على طلب الإذن قبل أن يتمكنوا من جمع المعرفات الفريدة والتى يستخدمها المعلنون لاستهداف إعلانات الأجهزة المحمولة وقياس مدى فعاليتها.
وكانت الشركة قد حظرت استخدام ملفات تعريف ارتباط الطرف الخارجى غير المصرح بها، التى يعتمد عليها العديد من المعلنين لتتبع مستخدمى الإنترنت وخدمتهم بإعلانات مخصصة، عبر متصفحها للويب سفارى.
وتخطط جوجل الآن أيضًا للتخلى عن ملفات تعريف الارتباط للجهات الخارجية عبر متصفحها للويب جوجل كروم وهى فى طور البحث عن بديل.
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