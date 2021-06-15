فى مسابقة ملكة جمال.. ضابطات سجون روسيا يتنافسن على لقب سيدة السجن

جدة - نرمين السيد - وتخلى عدد من الضابطات وحارسات السجون عن القسوة والشدة التى يتبعونها مع المجرمين، والاهتمام بإبراز جمالهم وأنوثتهم لأجل المشاركة فى مسابقة لملكة جمال ضابطات السجون الروسية.

وبالرغم من تلقى "مسابقة لملكة جمال ضابطات السجون الروسية" عدد من الانتقادات الموجهة لها من متابعيها عبر الإنترنت، للتعامل مع المرأة على أنها سلعة، ولكن تسابقت عدد من الضابطات للفوز بلقب سيدة السجن لهذا العام.

وطلب منظمو مسابقة ملكة جمال السجون من حارسات وضابطات المؤسسات العقابية من جميع أنحاء روسيا، بإرسال مقطع فيديو وهن يستعرضن مواهبهن فى المشى والرقص والتألق بثياب العمل وملابس السهرة، وإظهار مواطن الجمال والملكات الشخصية من لباقة وثقافة وأناقة، وفقا لموقع روسيا اليوم.

ويتنافس على لقب سيدة السجن 12 من أجمل حراس السجون فى روسيا من بين ما يقرب من 100 متسابق، وسيتم اختيار الفائزات من خلال لجنة تحكيم معظمها من الذكور، بالإضافة إلى استطلاع عبر الإنترنت.

ووفقا للموقع قول ناشطة حقوق المرأة ناستيا كراسيلنيكوفا، التى أشارت إلى أنه حدث حزين بسبب تشجيع الناس على رؤية المتسابقات على أنهن مجرد "سلعة" أو شىء، يمكن الإعجاب بها لجمالها فقط.