فتاة تدخل موسوعة «جينيس» بسبب لحيتها

جدة - نرمين السيد - وتلك الفتاة هى عارضة الأزياء "حرنهام كور" التى تعانى من الاضطراب الجسدى بسبب نشاط هرمونات الذكورة لديها، والتى حطمت الأرقام القياسية ودخلت موسوعة جينيس.

ودخلت كور التى تعيش فى المملكة المتحدة موسوعة جينيس للأرقام القياسية عام 2017 بصفتها صاحبة الرقم القياسى لأصغر أنثى ذات لحية كاملة، وكانت الحسناء الملتحية تبلغ من العمر 24 عاما ٱنذاك.

وتعمل كور كعارضة أزياء مستقلة ومتحدثة تحفيزية، حيث تهتم بنشر الرسائل عن قبول الجسم بعد معانتها بسبب لحيتها.

وخلال الفيديو المتداول لها عبر مواقع التواصل الاجتماعى أوضحت تسألها الكثير عن سبب اللحية، وقالت: "في بعض الأحيان أريد أن أكون ساخرة، وأجيب بسؤال "حسنا لماذا والدك له لحية؟"، مضيفة: ""أتمنى أن يسألنى الناس المزيد من الأسئلة حول التنمية الشخصية، " كيف أضيف قيمة؟ وكيف يمكننى أن أجد هدفى؟".

ومن جانبه أكد الموقع الرسمى لموسوعة "جينيس" أنه تم تشخيص إصابة كور بمتلازمة تكيس المبايض، عندما كانت تبلغ من العمر 12 عاما، وهى حالة يعانى منها ملايين الأشخاص حول العالم.