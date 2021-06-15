هونر تستعد لطرح أول هاتف قابل للطى

جدة - نرمين السيد - ويتميز الهاتف الجديد لهونر بشاشته القابلة للطى، وتتطلع فى منافسة هاتفها القادم لهاتف سامسونج الجديد Galaxy Z Fold 3.

ويعد هاتف هونر الجديد هو أول إصدار من الشركة لهاتف قابل للطى، والذى سيتم إصداره وتطويره بشكل مستقل بعيدا عن هواوى، وفقا لموقع "Phonearena".

وتستعد الشركة للإعلان بشكل رسمى عن الهاتف فى النصف الأول من عام 2022، ولم يتم الإعلان عن تفاصيل تتعلق بالهاتف ولكنه من المتوقع أن يتم التسويق له تحت اسم "Honor Magic Fold".