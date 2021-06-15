فيديوجراف- حرنعام كور.. عارضة أزياء بـ «لحية رجال» كاملة

جدة - نرمين السيد - حرنعام كور تم إعلان تسجيلها بموسوعة جينيس لأول مرة كأصغر فتاة صاحبة لحية كاملة فى 2017.

وكانت حرنعام كور تبلغ من العمر 24 عامًا و282 يومًا وقت أن سجلت فى الموسوعة عام 2015، ويرجع نمو لحية كور إلى إصابتها بمتلازمة تكيس المبايض، وتم تشخيص مرضها فى سن الـ12 عامًا.

وتعمل كور كعارضة أزياء مستقلة ومتحدثة تحفيزية، حيث تهتم بنشر الرسائل عن قبول الجسم بعد معانتها بسبب لحيتها.