كالعادة.. تصدر هاشتاج «صباحك عندنا يونس» تويتر

جدة - نرمين السيد - وأعلن أحمد يونس عبر حسابه الشخصى على "تويتر" عن تصدره التريند الأول مع بداية الحلقة، معلقا: "صباحك عندنا يونس التريند الأول على مصر .. اسمعنا على الراديو 9090".

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج، معلقين: "صباح الخير.. أحلى الأوقات"، "ابدأ يومك مع يونس"، "يونس هو اختيارك الصباحى الوحيد".

وقدمت حلقة اليوم الأربعاء من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة التاسعة صباحا.