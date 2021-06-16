غرّدى.. تويتر يضيف تحديثا جديدا للسيدات فقط

جدة - نرمين السيد - وقالت رئيسة قسم الاتصالات فى شركة تويتر بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، رشا فواخيرى، بحسب "إندبندت عربية"، "اليوم أطلقنا إعدادًا جديدًا للغة العربية بالصيغة المؤنثة، أى بالعربية المؤنثة، على "تويتر دوت كوم"، فيمكن بكل سهولة لأى امرأة فى أى مكان بالعالم تسجيل الدخول على "تويتر دوت كوم"، وتذهب عند الإعدادات والخصوصية، ثم تحدّث اللغات وتختار العربية المؤنثة للغة العرض".

وأضافت: "بعد تفعيل هذا الإعداد ستظهر الكلمات والنصوص على الموقع بالصيغة المؤنثة".

وتابعت: "كمنصة مفتوحة هدفنا فى تويتر هو خدمة المحادثة العامة، ولنحقق هذا الهدف يجب أن تعكس خدمتنا الأصوات التى تشكّل هذه المحادثة بشكل أفضل"، مشيرة إلى أن الشركة تعكف على مشاريع أخرى تتعلق بسُبل مخاطبة مغرديها، ولديها خطط لإضافة ضمائر على لغة الملفات الشخصية، يختار من بينها المستخدمون الكيفية التى يرغبون فى مخاطبتهم بها.

وقبل اليوم، كانت التعليمات على التطبيق باللغة العربية تظهر باستخدام كلمة "غرّد"، ومع تغيير الإعدادات تظهر الآن الصيغة المؤنثة للفعل، "غرّدى".

الصيغة المؤنثة