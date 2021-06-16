جدة - نرمين السيد - وتختلف موضة المايوهات من صيف لآخر، وتبدأ الفتيات البحث عن الجديد فى موضة صيف 2021. وأشار موقع "هاربر بازار" إلى أشكال مختلفة من المايوهات التى تتواجد خلال فصل الصيف، منها.. - المايوهات اللامعة تعد تلك المايوهات مستوحاة من الحياة الليلية والحفلات، ويعد واحد من أبرز اتجاهات الموضة للعام الجارى. المايوهات ذات الأربطة تبحث الكثير عن البكينيى لأجل الشعور بالراحة، بالإضافة إلى منح مرتديته مظهر جذاب أنيق، يجعلهن يتألقن على الشوطئ. المايوهات ذات أحزمة تعد المايوهات ذات الأحزمة على الخصر مع وجود ربطات عنق، من أكثر الإطلالات التى تمنح مرتديته جاذبية على الشاطئ. المايوهات التى بأقمشة مضلعة هذه النوعية من المايوهات عملية وعصرية للغاية، فهى تتمدد وفقا لنوع جسمك، كما أنها موجودة هذا العام بألوان رائعة، يمكنك التألق بها على الشاطئ. مايوهات بأقمشة الحيوانات تعد طباعة الحيوانات من صيحات الموضة الجديدة المنتشرة فى صيف 2021.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور - قبل الذهاب إلى المصيف.. تعرفى على موضة المايوهات فى صيف 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.