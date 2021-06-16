صباحك ومطرحك.. نفوق «الدب هانى» دنجوان حديقة الحيوان

جدة - نرمين السيد - وأشار يونس خلال حلقة اليوم من برنامج " صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، إلى نفوق الدب هانى، أمس، والذى لقبه البعض بـ "دنجوان حديقة الحيوان".

وأوضح أن الفريق الطبى يسعى لمعرفة سبب الوفاة المفاجىء، خصوصا أنه متواجد بحديقة الحيوان منذ أكثر من 25 عامًا.

ولفت يونس، إلى أن الدب هانى نال شهرة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعى وخصوصا بعد تزوجه لـ 3 دببة فى نفس التوقيت وهن سلوى ونيفين وسماح.