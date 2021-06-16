بعد انتهاء خدمة Hangouts.. جوجل تطرح البديل

جدة - نرمين السيد - ويتميز التطبيق "Google Chat" بالعديد من المزايا الجديدة التى تجعلها تختلف عن تطبيقات جوجل السابقة للدردشة، وفقا لموقع "Droid Life".

ويعمل تطبيق جوجل الجديد كبديل لـ"Hangouts"، وسهلت الشركة على مستخدميه استخدامه للانضمام إليه بعد إنهاء خدمة التطبيق الشهير Hangouts الذى استمر لسنوات طويلة.

ولاستخدام تطبيق جوجل الجديد المخصص للدردشة يجب فتح الـ Gmail على صفحة الويب، ثم التوجه إلى الإعدادات والانتقال إلى علامة التبويب واختيار الدردشة، واختيار بعدها Google Chat قبل الحفظ وإيقاف Hangouts والتبديل.

كما لن يمثل التبديل من Hangouts تطبيق Google Chat مشكلة، لأنه من المفترض أن تقوم جوجل قد نقلت محادثاتك، بما فى ذلك الدردشة الجماعية، كما سيعمل أيضاً بخاصية المظهر الداكن المريح للعين.