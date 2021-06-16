الصين تطلق أول مهمة مأهولة لها فى الفضاء منذ 5 سنوات

جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "سى نت" التقنى، أن الصين ستطلق مركبة الفضاء المأهولة شنتشو-12 فى الساعة 9:22 بالتوقيت المحلى"01:22 بتوقيت جرينتش" غدا الخميس فى جيوتشيوان بإقليم قانسو.
وتمثل المركبة شنتشو-12 ثالث بعثة ضمن 11 بعثة لازمة لإكمال محطة الفضاء الصينية بحلول عام 2022.
وكانت الصين بدأت هذا العام إنشاء محطة الفضاء بإطلاق تيانخه، أول وأكبر وحدات المحطة الثلاث، فى أواخر أبريل، وآخر مهمة صينية مأهولة عام 2016، عندما انطلقت السفينة شنتشو-11 حاملة رجلين إلى تيانقونج-2، وهى نموذج أولي لمحطة الفضاء، حيث ظلوا هناك لنحو شهر.
وتهدف بكين إلى أن تصبح قوة رئيسية فى الفضاء بحلول 2030، وقد أصبحت فى مايو ثانى دولة تضع مركبة فضاء على سطح المريخ بعد عامين من هبوط أول مركبة فضائية صينية على الجانب البعيد من القمر.
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