فى أسبوع واحد.. بيع 7000 قطعة من HONOR Band 6 

جدة - نرمين السيد - نجحت شركة هونر من بيع عدد كبير من منتجها الجديد honor band 6 خلال الأسبوع الأول من الطرح، حيث تمكنت هونر باند 6 من اثبات نجاحها لتصبح الأكثر شهرة فى السوق بعد أن حصلت على المكانة الرائدة فى عالم الباند الذكية.







وأعلنت شركة HONOR العالمية عن بيع 7000 قطعة من HONOR Band 6 فى أسبوع واحد، حيث تعتبر HONOR Band 6 أحدث إضافة الى تشكيلة HONOR الفاخرة القابلة للإرتداء، والمجهزة بشاشة AMOLED المذهلة مقاس 1.47 بوصة والمناسبه للمهتمين بعالم الصحه واللياقة البدنية. وتقدم هونر. باند 6 عمر بطارية رائع يصل إلى 14 يوما، كما تعد HONOR Band 6 مزيجا مثاليا من الأسلوب المبتكر والتكنولوجيا الرائعة، مما يسمح للمستخدمين الحفاظ على صحتهم العقلية والبدنية، لتقدم داخل السوق بسعر تنافسى مقابل المميزات.

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