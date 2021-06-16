شباك عنكبوتية ضخمة تغطى مراعى أسترالية بعد فيضانات

جدة - نرمين السيد - وكانت أمطار غزيرة ورياح قوية اجتاحت أجزاء كبيرة من فيكتوريا، مما تسبب فى فيضانات وأضرار واسعة النطاق الأسبوع الماضى، وعثر على شخصين ميتين فى سيارتيهما، ووصفت السلطات العاصفة بأنها "كارثة"، وما زالت مئات المنازل بالولاية من دون كهرباء.

ووفقاً لـ"هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى)، غطت إحدى شباك العنكبوت أكثر من كيلومتر بإحدى الطرق.

وقال سكان منطقة جيبسلاند فى ولاية فيكتوريا إن تلك الشباك العنكبوتية ظهرت بعد أيام من هطول أمطار غزيرة.

وفسر خبراء تلك الظاهرة بأنها أسلوب نجاة تستخدمه العناكب معروف باسم "الانتفاخ"، حيث تقوم برمى الخيوط لتتسلق أرضًا مرتفعة.

وبحسب "الشرق الأوسط"، قال الدكتور كين ووكر، الأمين البارز المختص بالحشرات فى متاحف فيكتوريا، لصحيفة "إيجدج"، إنه من المحتمل أن ملايين العناكب نسجت خيوطًا على الأشجار، متابعًا : " تحتاج العناكب التى تعيش على الأرض إلى النزول من الأشجار بسرعة كبيرة".

وذكرت المستشارة المحلية كارولين كروسلى أنها فوجئت بتلك الشباك خلال تفقدها الأضرار الناجمة عن الفيضانات، وقالت إنها شاهدت تلك الظاهرة من قبل ولكن ليس على هذا النطاق الواسع، مؤكدة أن "المنظر لم يكن مخيفًا.. لقد كان جميلاً عندما غربت الشمس".