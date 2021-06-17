ساحة هرم اللوفر فى باريس تتحول إلى سينما صيفية

جدة - نرمين السيد - وفى إطار الدورة الرابعة لمهرجان "باراديزو" الذى يستعيد روائع الأفلام العالمية، وقع الاختيار على الصرح الثقافى الأشهر فى العاصمة الفرنسية لكى يحتضن عروضه السينمائية، ومن المقرر أن تبدأ بفيلم "أوديسة الفضاء" للمخرج الأمريكى ستانلى كوبريك.

وبحسب "الشرق الأوسط"، ينتظر عشاق الفن السابع الموعد لكى يشاهدوا الفيلم الشهير على شاشة عرضها 24 مترًا.

وهى ليست المرة الأولى التى تتحول فيها ساحة المتحف العريق إلى فضاء للعرض السينمائى الصيفى، ففى عام 2019، قبل الجائحة، جرت فيها وقائع الدورة الثالثة من "باراديزو" الذى احتفل بالذكرى الثلاثين لتشييد هرم "اللوفر"، وكان فضاء "القصر الكبير" فى باريس قد استقبل الدورتين الأوليين للمهرجان.