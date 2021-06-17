صور.. عودة موضة الملابس الفضفاضة

جدة - نرمين السيد - وتعتمد هذه الموضة على التركيز على خلط المواد والخامات وتراشق الألوان وتدرجاتها، كما تعتمد على الألوان الزاهية مثل الأزرق والكمونى والزهرى والوردى.

وتميزت بعض تصاميم هذه الملابس الواسعة عبر النقوش الوردية، التى أعادت إحياء بعض الثقافات التى كانت سائدة فى مواسم وسنوات مضت، وتناسب هذه الموضة السهرات الليلة.