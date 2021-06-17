جدة - نرمين السيد - وتعتمد هذه الموضة على التركيز على خلط المواد والخامات وتراشق الألوان وتدرجاتها، كما تعتمد على الألوان الزاهية مثل الأزرق والكمونى والزهرى والوردى.
وتميزت بعض تصاميم هذه الملابس الواسعة عبر النقوش الوردية، التى أعادت إحياء بعض الثقافات التى كانت سائدة فى مواسم وسنوات مضت، وتناسب هذه الموضة السهرات الليلة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. عودة موضة الملابس الفضفاضة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.