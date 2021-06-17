فيديو- دروس فى الكعب العالى.. هايدى كلوم تُبهر رواد السوشيال 

جدة - نرمين السيد - ونشرت "كلوم" مقطع فيديو وهى تعطى دروسًا فى السير بالحذاء العالى لمقدم البرامج الكندى هوى ماندل.
وظهر الثنائى فى كواليس الموسم السادس عشر من "America’s got talent"، بعدما انتعل ماندى الحذاء العالى مع كعب رفيع جداً وحاول أن يسير بطريقة عارضة الأزياء، وشجعته هايدى وقالت له: "امشى امشى، استدر استدر، والآن أرنى وقفة مثيرة هيا افعل ما فعلته بنفسى، رائع".
ونشر "هوى" الفيديو على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى وعلق قائلاً: "أتعلم من الأفضل"،
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