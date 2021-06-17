فيديو- دروس فى الكعب العالى.. هايدى كلوم تُبهر رواد السوشيال 

جدة - نرمين السيد - ونشرت "كلوم" مقطع فيديو وهى تعطى دروسًا فى السير بالحذاء العالى لمقدم البرامج الكندى ​هوى ماندل​.

وظهر الثنائى فى كواليس الموسم السادس عشر من "America’s got talent"، بعدما انتعل ماندى الحذاء العالى مع كعب رفيع جداً وحاول أن يسير بطريقة عارضة الأزياء، وشجعته هايدى وقالت له: "امشى امشى، استدر استدر، والآن أرنى وقفة مثيرة هيا افعل ما فعلته بنفسى، رائع".

ونشر "هوى" الفيديو على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى وعلق قائلاً: "أتعلم من الأفضل"،