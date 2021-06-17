صور - بيتزا الحشرات.. أشهر وجبات مطعم فى ولاية أوهايو الأمريكية 

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جدة - نرمين السيد - ووفقا لموقع سى إن إن عربية، فأن التجربة أثارت حماس البعض فى تجربتها، وأن البيتزا كانت "لذيذة جداً"، بينما أعلن البعض عن اشمئزاز من هذا النوع من المأكولات، إلا أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية حذرت الأشخاص من تناولها إذا كان لديهم حساسية من المأكولات البحرية.
وأعلن المطعم أنه يقدم بيتزا جديدة بحشرات السيكادا "الزيز"، ويبدو أن المطعم قد وجد طريقة جديدة للاستفادة من أجزاء حشرات السيكادا من نوع "Brood X" التى تسبب إزعاجاً فى بعض مناطق الغرب الأوسط بالولايات المتحدة الأمريكية.
وتتكون البيتزا من صلصة "ميسو هويسين سريراتشا"، وجبن الموزاريلا، وجبن الـ"بروفولون"، والفطر، والملفوف، والبصل الأخضر، والمانجو، والكزبرة، وصلصة تايلندية حارة.
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