فيديوجراف.. العثور على ثالث أكبر ألماسة فى العالم

جدة - نرمين السيد - واستخرجت الماسة فى أول يونيو الجارى، وتم نقلها للعاصمة البوتسوانية وتقديمه لرئيس البلاد. وفى تصريح لمدير الشركة قال فيها: "الحجر يعنى الكثير لبتسوانا.. إنها تمنح الأمل لأمتنا التى تكافح". ولا تزال ماسة "كالينن" تتربع على العرش بوزن 3016.75 قيراطا، حيث عثر عليها فى جنوب إفريقيا عام 1905.

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