خالد الجندى: الحمامات ليست مواطن نجاسة أو أماكن للشياطين

جدة - نرمين السيد - وأضاف الجندى، خلال حلقة اليوم الخميس من برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على قناة "dmc"، أن الرجال يفكرون فى ذلك عند الموت أو الطلاق وبالتالى تضيع حقوق النساء.

فى سياق آخر، قال الجندى إنه لا علاقة بآداب دخول الحمام بالواقع الحاضر، لأنه فى الماضى كان اسمه "خلاء"، أما الآن فالحمام ليس مكانًا للشيطان لأنه أصبح نظيفًا، مشددًا على ضرورة عرض الفقه بمنظور الواقع لأن الحمام الآن ليس موطن نجاسة.

أضاف أن الحمامات الآن ليست أماكن نجاسة أو أماكن شياطين، لأن الشيطان فى الجامع وذلك لأن وظيفته أن يكون فى مكان الطاعة ويلهى العباد، ولهذا كل أحكام فقهية لا تتناسب مع واقعنا علينا أن نقول لها "شكرًا" ثم يتم الحديث فيها ومناقشة الأدلة لأنها قد لا تتناسب مع الوضع الآن.