روسيا والصين تتعاونان لإنشاء محطة على القمر

جدة - نرمين السيد - وتخطط موسكو وبكين لإنشاء مجمع علمى للبحوث العلمية والتجارب المختلفة على سطح القمر وفى مداره، بما فيها تشغيل البنية التحتية بتقنيات غير مأهولة، مع احتمال وجود الإنسان مستقبلا لفترة طويلة على القمر.

ويتضح من العرض، أن المحطة العلمية الروسية الصينية ستكتمل فى عام 2035 على مرحلتين: خلال أعوام 2021-2025 يخطط لإجراء استكشاف مناطق القمر، بإرسال خمس محطات أوتوماتيكية: ثلاث روسية واثنتان صينيتان.

وبعد ذلك تبدأ عمليات البناء، ومن أجل ذلك ترسل المحطة الأوتوماتيكية الروسية "لونا-28" والصينية "Chang'e-8"، ومن ثم تجرى عملية تطوير البنية التحتية باستخدام ثلاث محطات روسية وثلاث صينية، أما المرحلة الثالثة فتتضمن التشغيل الكامل للمحطة العلمية.