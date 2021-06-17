فيديو.. زورو يظهر من جديد ويقدم مساعدات فى الأرجنتين‬

جدة - نرمين السيد - وحسب قناة "الغد"، فى تقرير مصور، أن سيباستيان كابانيلى ارتدى قناع زورو ليبدأ مساعديه بطولة كبيرة فى الأعمال الخيرية بما فيها توصيل الطعام للسكان وتقديم التبرعات. زورو هو البطل الخارق الذى لا يتمتع بسلطات لذلك نحمل علم زورو لتوصيله إلى جميع الأطراف سعيا لجمع التضامن. زورو وفريقه قدموا مساعدات إلى 5 مناطق فى حى بويريدون حيث تعانى من نقص الإضاءة والطرق والبنية التحتية. سيباستيان كابانيلى ظهر لأول مرة عام 2019 بشخصية زورو على ظهر الخيل للفت الانتباه إلى الظروف السيئة فى حى بويريدون.

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