صور- الأزياء الأيكولوجية تجتاح منصات الموضة العالمية

جدة - نرمين السيد - اجتاحت منصات الموضة العالمية، صور وتصميمات الأزياء الأيكولوجية، والتى تهدف إلى إنتاج ملابس تحترم مبادئ الاستدامة البيئية، وهى الأزياء الصديقة للبيئة ذات الألياف المعاد تدويرها لتخفيض نسبة التلوث والنفايات.





وتشمل تصميمات الأزياء الأيكولوجية بقايا الأقمشة المجمعة من المصانع والثياب المستعملة والملابس الجديدة التى لم يتم بيعها، ومنها تتم صناعة قطن مستدام. وطرحت دار فيرساتشى مجموعتها التمهيدية لخريف 2021 من أقمشة مستدامة وصديقة للبيئة، وارتكزت على لوازم المرأة والرجل العصريين. فيديو- دروس فى الكعب العالى.. هايدى كلوم تُبهر رواد السوشيال وتشمل الأزياء الأيكولوجية الملابس الرياضية والقطع المصممة من الكشمير الناعم وقمصان الأكسفورد المطعمة بصوف الفانيلة والمعاطف العملية.

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