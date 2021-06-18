فيسبوك تستخدم الذكاء الاصطناعى لكشف التزييف

جدة - نرمين السيد - وأوضحت عة وكالات إخبارية أن تلك الآلية تسمح لمسؤولى المجموعات المساعدة فى تهدئة الأمور بين المستخدمين.

وستقرر الشركة متى ترسل ما تسميه "تنبيهات النزاع" إلى أولئك الذين لديهم مجموعات، وقالت إنه سيتم إرسال التنبيهات إلى المسؤولين إذا قرر الذكاء الاصطناعى أن المحادثة فى مجموعتهم "مثيرة للجدل أو"غير صحية".

وتتواجد عشرات الملايين من المجموعات النشطة على منصة فيسبوك، وتمتلك المنصة 2.85 مليار مستخدم شهريًا، وفى أواخر العام الماضى فإن أكثر من 1.8 مليار شخص يشاركون فى مجموعات كل شهر.

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ولسنوات، اعتمدت المنصات التقنية مثل فيسبوك وتويتر بشكل متزايد على الذكاء الاصطناعى لتحديد الكثير مما تراه عبر الإنترنت، من الأدوات التى تكتشف وتزيل خطاب الكراهية على فيسبوك إلى التغريدات فى منصة تويتر التى تظهر على خطك الزمنى.