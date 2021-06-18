صور- مقهى لتبنى القطط.. أحدث تقاليع الأمريكان

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جدة - نرمين السيد - وأوضحت "سكاى نيوز" أن المقهى تمتلكه سيدة تدعى كريستن كاون، وأنها تحب الحيوانات والعمل معها، لكنها لم تستطع أن تكون طبيبة بيطرية بسبب خوفها من التعاطى مع الأمراض، مما دفعها نحو فكرة فتح مثل هذا المكان.
وأضافت أن الفكرة موجودة فى عدد من الدول، ولكنها أوضحت أن المقهى فيه 20 قطة، ويسمح للزوار بطلب تبنى أى من القطط لقاء مبالغ بسيطة.
وأوضحت صاحبة المقهى أنها لم تحقق أرباحا بعد، مشيرة إلى أن الوضع يصبح أفضل فى فصل الصيف الذى يشهد زيادة فى عدد الزوار، لكنها عادت للتأكيد على أنها تحاول فقط مساعدة القطط، فالمقهى ليس شركة كبيرة لتحقيق الأرباح، وهى تعمل فيه بنفسها لمدة 12 ساعة يوميا.
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