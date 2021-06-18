لعشاق التصوير.. Honor تعلن مواصفات أحدث هواتفها

جدة - نرمين السيد - وحمل الهاتف الجديد اسم Honor 50 وجاء بكاميرا أساسية رباعية العدسة بدقة (108+8+2+2) ميجابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 30 إطارا فى الثانية، وكاميرا سيلفى بدقة 32 ميجابيكسل تعمل مع خاصية التصوير العريض وتقنية التعرف على الوجوه.

أما هيكل الهاتف فأتى مقاوما للماء والغبار بأبعاد (160/73.8/7.7) ملم، وزنه 175 ج، ومحميا بطبقات من الزجاج المضاد للصدمات والخدوش، حسب روسيا اليوم.

وحصل الجهاز على شاشة OLED بمقاس 6.57 بوصة، دقة عرضها (2340/1080) بيكسل، معدل ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 392 شمعة/م تقريبا.

فيما جهزت الشركة هاتفها الأحدث بنظام تشغيل Android 11 مع واجهات Magic UI 4.2, Google Play، وشريحة NFC، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومنفذين لشرائح الاتصال، وبطارية بسعة 4300 ميلي أمبير، أما سعره فى الأسواق فسيكون نحو 350 يورو.