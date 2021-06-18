الصين تطلق مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية للاستشعار عن بعد

جدة - نرمين السيد - أرسلت الصين بنجاح اليوم الجمعة، مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية للاستشعار عن بعد إلى مدارها، من مركز شيتشانج لإطلاق الأقمار الصناعية فى مقاطعة سيتشوان، جنوب غربى الصين.





وذكرت وكالة شينخوا الصينية، أن الأقمار الصناعية تم إطلاقها على متن صاروخ حامل من طراز (لونغ مارش-2 سى)، مشيرة إلى أن هذه المجموعة التاسعة من أسرة الأقمار الصناعية (ياوقان-30). وأشارت الوكالة إلى أن الصاروخ حمل على متنه أيضا القمر الصناعى (تيانتشى-14)،وهو قمر تابع لكوكبة الأقمار الصناعية "تيانتشى". وتعد هذه المهمة رقم 375 التى تقوم بها سلسلة صواريخ لونغ مارش.

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