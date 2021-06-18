صور- أحدث ظهور لـ جورجينا رودريجيز بصحبة أسرتها

جدة - نرمين السيد - وعلقت رودريجيز، على الصور: "يا له من يوم جميل قضيناه بالأمس فى بيدرازا مع أولادى، شكرًا لك عزيزى samyspain على الترحيب بنا فى منزلك.. سيبقى هذا اليوم محفورًا فى ذاكرتى إلى الأبد".

وظهرت جورجينا فى الصور وسط أجواء من البهجة والسعادة بصحبة أسرتها وأصدقائها.

أجمل صور عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز

على صعيد آخر، احتفلت جورجينا بعيد ميلاد ابنها، ونشرت مجموعة صور لها خلال الاحتفال وعلقت عليها قائلة: "مبروك يا اميرى.. إنه لمن دواعى سرورى أن أراك تنمو يومًا بعد يوم وأن ترى الرجل الصغير الذى أصبحت عليه".

وتابعت: "شكرا لك لجعلنا فخورين بك.. شكرا لكونك أفضل الأخ الأكبر والابن وشريك الحياة.. أنا متحمس لرؤية الكثير من الفرح والامتنان فى عينيك لهذا اليوم.. أشكرك لأنك جعلتنى أشعر بأننى أفضل أم فى العالم كل يوم".

يذكر أن جورجينا​ أثارت مؤخرًا جدلاً جديدًا حول زواجها من النجم البرتغالى ​كريستيانو رونالدو​، مهاجم يوفينتوس الإيطالى، بعد أن أظهرت خاتم خطوبة ضخما فى إصبع يدها، رغم تمسك اللاعب بالإبقاء على سرية طبيعة علاقتهما.