صور - أحذية مستوحاة من النباتات والأشكال هندسية

جدة - نرمين السيد - واستوحت "برنش" تصاميم أحذيتها لهذا الموسم من المكان الذى نشأت فيه، وجرى نسج الجلد بشكل دقيق ومتشابك على الحذاء المسطح Tory Charm Woven.

وقالت "برنش" إنها استخدمت جماليات معاصرة مستوحاة من المورث المجتمعى للحضارات وفنونها الشعبية من أجل تصاميم أحذيتها.

ومن أشهر تصاميمها حذاء Raffia بورق الرافيا اليابانية المميزة والمنسوجة يدوياً كسلة محددة، والأحذية بكعب ملفوف بالجلد، وتناسب هذه الأحذية جميع الإطلالات الكاجول والرومانسى وفساتين السهرة.