برتغالى يعثر على رسالة فى قارورة قطعت مسافة 3862 كم عبر المحيط

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة "بوسطن جلوب" الأمريكية أن كريستيان سانتوس، البالغ من العمر 17 عاما، كان يصطاد بالرمح فى جزر "الأزور" عندما وجد قنينة بلاستيكية مجعدة ألقيت فى البحر بالقرب من رود آيلاند عام 2018.
ونشرت والدة سانتوس، مولى سانتوس، صورة للرسالة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" تطلب من الآخرين عبرها مشاركة المنشور على أمل العثور على الكاتب.
وتمت كتابة الملاحظة الموجودة داخل قارورة مشروب الطاقة Powerade بقلم ماركر برتقالى على بطاقة نصية يقول من خلالها المرسل: "إنه عيد الشكر أبلغ من العمر 13 عاما وأزور عائلتى فى رود آيلاند.. أنا من ولاية فيرمونت".
كما تضمنت الرسالة القصيرة عنوانا الكترونيا رغبة فى التفاعل معها لاحقا.
وقالت مولى سانتو إنها أرسلت بريدا إلكترونيا إلى العنوان المسجل على الورقة، لكنها لم تتلق أى رد لحد اللحظة.
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