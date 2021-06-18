فيديو- ثوران بركانى إتنا وسترومبولى فى إيطاليا

جدة - نرمين السيد - وذكر المعهد الوطنى للجيوفيزياء، وعلم البراكين يوم الجمعة أن إتنا الذى يبلغ ارتفاعه 3300 متر ويقع فى صقلية، ثار من فوهته الجنوبية الشرقية.

وأضاف المعهد أن الحمم تدفقت على منحدر الجبل، كما ارتفع عمود من الدخان فى السماء.

وسجل المعهد ثورانا أيضا فى سترومبولى، الذى يقع فى جزيرة بركانية تحمل نفس الاسم وتبعد 70 كيلومترا تقريبا شمال شرقى صقلية.

وغالبا ما تتدفق الحمم من الجبل البركانى البالغ ارتفاعه 800 متر إلى ساحل الجزيرة الصغيرة.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار كبيرة، بحسب قناة "روسيا اليوم".